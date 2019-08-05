جدلية الطريقة الانتخابية والبنية الحزبية في العراق

2019/08/05 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.اسعد كاظم شبيب

في البلدان التي تعاني من هشاشة في ترصين النظام وغياب البرامج الحزبية التنموية الضامنة للاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، تنقسم اراء الباحثين حول

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