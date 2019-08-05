الثالثة في شهر.. الحرس الثوري يحتجز سفينة عراقية “تهرّب” النفط

2019/08/05 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران الأحد أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية.وأكد قائد المنطقة الثانية في

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