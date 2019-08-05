طالب يعيش في بيت طيني يحصد المرتبة الأولى على العراق في الدراسة الإعدادية

2019/08/05 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كشفت نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الإعدادي في العراق، عن مفارقات كبيرة، تعمق إحساس القطيعة بين كثير من الناس وحكومتهم.

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