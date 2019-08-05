هاميلتون يفوز بجائزة المجر الكبرى

2019/08/05 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاميلتون يفوز بجائزة المجر الكبرىبودابست - اقتنص بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفوز من سائق ريد بول ماكس فيرشتابن، بفضل استراتيجية ناجحة لفريقه مرسيدس في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1 على حلبة هنغارورينغ.وهو الفوز الثامن هذا العام للسائق البريطاني والـ81 في مسيرته، معززا بفضله صدارته لترتيب البطولة.وتقدم بطل العالم خمس مرات على فيرشتابن المنطلق من الصدارة، فيما حل سائق فيراري سيباستيان فيتل رابعا أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.وعزز هاميلتون هيمنته على صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، حيث بات متفوّقا بفارق 62 نقطة أمام أقرب منافسيه فالتيري بوتاس، زميله بفريق مرسيدس، والذي أنهى السباق في المركز الثامن رغم أنه انطلق من المركز الثاني.واحتل سيبستيان فيتيل سائق فيراري المركز الثالث بالسباق، لكن الفريق لم يبدُ منافسا قويا على المركز الأول طوال مجريات السباق، ليظل فيراري دون أي انتصار في الموسم الحالي.وكان سباق الأحد هو الأخير قبل بدء إجازة منتصف الموسم لمنافسات فورمولا-1، التي تستأنف في أول سبتمبر بإقامة سباق الجائزة الكبرى البلجيكي.وفي مجريات السباق، حافظ فيرشتابن على صدارته، فيما تراجع الفنلندي فالتيري بوتاس ثاني المنطلقين، للمركز الرابع بعدما نجح زميله هاميلتون ولوكلير في تجاوزه، غير أن احتكاك سيارتيْ “الأسهم الفضية” ببعضهما البعض أدّى إلى تضرّر سيارة بوتاس.وأعلم الفنلندي فريقه “تضرّر الجناح الأمامي على الجهة اليمنى”، فأدخله فريقه في اللفة السادسة لتبديل إطاراته والجناح الأمامي.ونصح مرسيدس سائقه هاميلتون في اللفة 17 بضرورة الابتعاد عن سيارة ريد بول فيرشتابن لعدم إلحاق الضرر بإطاراته الأمامية من جرّاء الهواء المتدفق من سيارة الهولندي، فأجاب البريطاني “سأحافظ على الفارق كما هو، وعندما تريدون أن أضغط أبلغوني بالأمر”.

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