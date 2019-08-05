ليفاندوفسكي يواصل انتقاد سياسة بايرن

2019/08/05 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفاندوفسكي يواصل انتقاد سياسة بايرنبرلين - واصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، انتقاد سياسة ناديه في سوق الانتقالات، عقب خسارة لقب السوبر الألماني، لحساب بوروسيا دورتموند.وتلقّى الفريق البافاري خسارة بهدفين نظيفين على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ليمنح غريمه فرصة الاقتراب من رقمه القياسي، بعدما وصل دورتموند للقب السادس في تاريخه، متأخرا عن البايرن بفارق لقب وحيد.وخلال تصريحات صحافية قال ليفاندوفسكي “اليوم كان وقتا مثاليا لرؤية ما يحدث عندما يكون لديك قائمة محدودة من اللاعبين المحترفين”.واستطرد “اللاعبون الشباب الذين جلسوا على مقاعد البدلاء لديهم المقومات، هذا صحيح، لكنك في بعض الأحيان تكون بحاجة للاعب بديل بإمكانه المساعدة على الفور أو إعطاء زخم للفريق”.وكان الدولي البولندي قد انتقد تحركات ناديه في الميركاتو قبل أسبوعين، بقوله “إذا أردت استعادة نغمة الفوز بكافة الألقاب، فأنت بحاجة لتعزيزات”.وفشل البايرن حتى الآن في تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، ليكتفي بـ3 صفقات أبرمها قبل نهاية الموسم الماضي.يذكر أن بايرن ميونيخ تعاقد مع ثنائي الدفاع، لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد، بالإضافة إلى المهاجم الشاب، يان فيات أرب.في المقابل تألق الجناح الإنكليزي جيدون سانتشو ليقود بوروسيا دورتموند للفوز 2-0 على بايرن ميونيخ وحصد لقب كأس السوبر الألمانية للمرة السادسة ونيل الأفضلية مع انطلاق الموسم الجديد. وكان اللاعب الشاب العامل الحاسم بصناعة هدف وتسجيل آخر أمام جماهير دورتموند، بملعب سيغنال إيدونا بارك، ضد تشكيلة بايرن التي بدت تائهة بعد رحيل فرانك ريبري وآرين روبن.سقط فريق المدرب لوسيان فافر في صراع المنافسة على لقب الدوري في الموسم الماضي، واكتفى بالمركز الثاني خلف بايرن الذي مدد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29، بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا.وخطف سانتشو الأضواء بمضاعفة تقدّم صاحب الأرض عندما استلم الكرة في وسط ملعب بايرن وانطلق نحو المرمى ليهز شباك نوير من مدى قريب.وبحث بايرن عن المساحات لكنه فشل في كسر صمود دفاع دورتموند الذي سيضم ماتس هوملز العائد بعد رحلة مع بايرن.ولم يشارك المدافع المخضرم في المباراة بسبب إصابة في التدريبات.وبالنسبة إلى فريق المدرب نيكو كوفاتش جاءت الهزيمة لتسلط الضوء على ما يجب تطويره وبالتأكيد سيزيد من جهوده لضم الجناح الشاب ليروي ساني من مانشستر سيتي.وعلى الجانب الآخر عوّض دورتموند الهزيمة المخجلة 5-0 أمام بايرن في أبريل الماضي، وسيبدأ مشواره في الدوري معززا بحصد أول لقب في الموسم.

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