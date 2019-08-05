الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينطلقان بعمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى

2019/08/05 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جبال عطشانة وبادوش جنوب الموصل وشمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى للقضاء على فلول داعش وانهاء تهديده.وقال موفدنا ان، قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير ...

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