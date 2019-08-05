جمارك دبي تمنع تهريب كمية كبيرة من المخدرات

2019/08/05 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمارك دبي تمنع تهريب كمية كبيرة من المخدراتضبطت جمارك دبي شحنة كبيرة من مخدر الكبتاغون الذي يشيع استخدامه بين المسلحين في الشرق الأوسط، حاول مجرمون تهريبها للبلاد على متن سفينة صغيرة.وقالت جمارك دبي في بيان إن الشحنة تضمنت 274 ألف حبة من الكبتاغون تم إخفاؤها في مخبأ سري داخل خزان وقود لمحرك سفينة، كان مليئا بوقود السولار.وكانت العقاقير معبئة في 137 كيسا بلاستيكيا موضوعة داخل حقيبتين سوداوين.وتعد هذه الضبطية الثانية من حيث القيمة والوزن والكمية بالنسبة لعمليات ضبط المخدرات لإدارة المراكز الجمركية الساحلية في الإمارات في السنوات الأخيرة.وقد تمكن الجمارك من ضبط 783 ألفا و800 حبة من الكبتاغون خلال العام الماضي.ويعد الكبتاغون أحد أنواع المخدرات الأكثر انتشارا بين مسلحي تنظيم "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية والمسلحة.وهذا المخدر هو خليط من مادة أمفيتامين المنشطة للجهاز العصبي المركزي ومادة الكافيين.وتم تصنيعه في الستينيات من القرن الماضي كدواء لعلاج الاكتئاب واضطراب الانتباه.لكن الأطباء تخلوا عن استخدامه بعد أن اكتشفت آثاره الجانبية الخطيرة.

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