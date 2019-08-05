شاهد كيف تصرف الدرك الأردني مع سيدة عراقية وحيدة؟

2019/08/05 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نشطاء ومواطنون صورا لقوات الدرك الأردنية وهي تقيم مراسم دفن وعزاء سيدة عراقية مغتربة توفيت بمرض السرطان بعدما قرّر مدير عام قوات الدرك تلبية نداء...

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