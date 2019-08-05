ترامب يفسر حوادث إطلاق النار بأمراض نفسية

2019/08/05 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يفسر حوادث إطلاق النار بأمراض نفسيةجدد الرئيس الأمريكي تنديده بعمليات إطلاق النار التي شهدتها مدن إل باسو ودايتون وشيكاغو وقال إنه لا مكان للكراهية في البلاد ويجب وقف العنف المتزايد.وقال ترامب عند مغادرته مطار مدينة موريستاون إلى واشنطن: "لا مكان لها في بلدنا وسنتعامل مع الأمر"، مضيفا إنه سيصدر بيانا الاثنين بشأن عمليات إطلاق النار.وأكد أنه بحث مع وزير العدل بيل بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، وأعضاء في الكونغرس التدابير التي يجب اتخاذها لمنع وقوع حوادث إطلاق نار جماعي.ووصف الرئيس الأمريكي منفذي الهجمات بأنهم "أشخاص مرضى"، مضيفا: "علينا أن نعرف ما يمكننا القيام به لضمان ألا يتكرر ذلك مرة أخرى".ولم يذكر مباشرة قانون حيازة الأسلحة في البلاد.وأعرب ترامب عن تعازيه لأسر ضحايا الاعتداءات، وشكر قوات الأمن على جهودهم.

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