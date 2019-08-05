إصابة عنصرين أمنيين بتعرض إرهابي في ديالى

2019/08/05 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

افاد مصدر امني في شرطة ديالى بإصابة عنصرين امنيين بتعرض

ارهابي شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر في حديث تابعه موقع كلمة الإخباري إن

"عنصرين امنيين اصيبا بجروح بليغة إثر تعرض ارهابي في ناحية العبارة

شرقي بعقوبة".

واضاف المصدر ان "الاوضاع مسيطر عليها بعد انتشار كثيف للقوات

الامنية".

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