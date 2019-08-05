عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

2019/08/05 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم الاثنين بعمليات "إرادة النصر" الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وانهاء تهديده.

وقال الحشد في بيان ان، قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش و تطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله.

الى ذلك صل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و وزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري الى محافظة ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة.

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