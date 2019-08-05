انخفاض العملة الصينية

2019/08/05 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت العملة الصينية "اليوان" أمام الدولار لأكثر من 0.80 بالمائة ليبلغ الدولار أكثر من 7 يوانات صينية لأول مرة منذ عام 2008 وسط تكهنات بأن بكين تسمح بتخفيض قيمة العملة لمواجهة تهديد التعريفة الجمركية الأخير للرئيس دونالد ترامب.

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