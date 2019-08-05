2019/08/05 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران زلزالا بقوة 5.2 على مقياس ريختر، ضرب إقليم "كهكيلويه وبوير أحمد" جنوب غرب إيران.و إن سكان محافظتي "بوشهر" و"خوزستان" جنوب إيران، شعروا بالزلزال، علما أن مركز الزلزال كان قرب مدينة جرام مركز الإقليم وعلى عمق 10 كم من سطح الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).