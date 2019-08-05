2019/08/05 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس الوزراء يصل الى ديالى للإشراف على سير العمليات العسكرية ضمن ارادة النصر بصفحتها الثالثة

عاجل | رئيس الوزراء يصل الى ديالى للإشراف على سير

العمليات العسكرية ضمن ارادة النصر بصفحتها الثالثة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس الوزراء يصل الى ديالى للإشراف على سير العمليات العسكرية ضمن ارادة النصر بصفحتها الثالثة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس الوزراء يصل الى ديالى للإشراف على سير العمليات العسكرية ضمن ارادة النصر بصفحتها الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).