2019/08/05 | 07:48

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عاجل | الحشد الشعبي والجيش ينطلقان بعمليات إرادة النصر الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى

عاجل | الحشد الشعبي والجيش ينطلقان بعمليات إرادة النصر

الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى

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