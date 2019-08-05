2019/08/05 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حازم_كويي الحرب الاقتصادية: الاقتصاد السياسي للعنف(تسحب البرجوازية كل الامم الى تيار المدنية وحتى الاكثر همجية منها،من خلال وسائل المواصلات ووفقا لسرعة تحسين ادوات الانتاج ورخص أسعارمنتجاتها التي هي في حوزتها ،كمدفعية ثقيلة ،تقتحم وتخرق فيها اسوار الصين وتنحني امامها رؤوس اشد البرابرة ،المعادين والكارهين للاجانب وإجبارها على الاستسلام لاعلان الهزيمة ،وهي تلزم كل الامم، لتقبل الاسلوب البرجوازي في......

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