امال الحسين - الحزب البروليتاري الثوري وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية

2019/08/05 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين إن الوقوف على الشروط المادية لتأسيس الحزب البروليتاري الثوري يتطلب تناول القضايا السياسية والجماهيرية المطروحة في الساحة السياسية والجماهيرية بارتباطها بتغيير الوضع السياسي والجماهيري على المدى القريب والمتوسط والبعيد انطلاقا من : ـ النضال الثوري وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.ـ الممارسة الديمقراطية البروليتارية المرتبطة بتقرير مصير الشعب.ـ النضال ضد هجوم الرأسمالية الإم......

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