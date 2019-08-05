بالصور.. عبد المهدي يصل الى ديالى للإشراف على عمليات {إرادة النصر 3}

2019/08/05 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، الى ديالى للاشراف على عمليات ارادة النصر 3.

وبحسب بيان هيئة الحشد الشعبي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه وصل كذلك رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و وزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي"، من اجل الاشراف على العملية.



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