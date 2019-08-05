بالصور.. نقطة إنطلاق وتقدم اللواء 28 بالحشد ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى

2019/08/05 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور نقطة شروع اللواء ٢٨ بالحشد شمال جلولاء من المناطق المهمة وتقدم القطعات العسكرية ضمن عمليات قاطع ديالى.

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