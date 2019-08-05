الحشد الشعبي يطلق المرحلة 3 لعمليات ارادة النصر

2019/08/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم الاخبارية من بغداد، ان الحشد الشعبي اطلق المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر لتعقب فلول جماعة "داعش" الوهابيةة في نينوى وديالى....

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