العملة الصينية تهوي لمستويات ما دون 2008 بسبب التعرفة الجمركية

2019/08/05 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..انخفضت العملة الصينية “اليوان” أمام الدولار لأكثر من 0.80 بالمائة ليبلغ الدولار أكثر من 7 يوانات صينية لأول مرة منذ عام 2008 وسط تكهنات بأن بكين تسمح بتخفيض قيمة العملة لمواجهة تهديد التعريفة الجمركية الأخير للرئيس دونالد ترامب.وانخفض سعر الصرف بنسبة 1.2٪ ليصل إلى 7.0256 دولار في الساعة 10:19 صباحًا بعد أن […]

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