هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد في السعودية

2019/08/05 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.وقال متحدث باسم الحوثيين، إن هذا “الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة”، وفق ما ذكرت قناة “المسيرة”.وقال المتحدث إن “سلاح […]

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