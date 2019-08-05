بالصورة: تاجر المخدرات المتورط بقتل اثنين من الشرطة بالبصرة يقع بقبضة الاجهزة الامنية

2019/08/05 | 08:43

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بغداد اليوم - البصرة

حصلت بغداد اليوم على صورة تاجر المخدرات الذي هاجم مفرزة امنية في البصرة واوقع اثنين من القتلى وجريحاً واحداً.

واعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاحد 4 اب 2019، إن "مفارز مكتب قائد شرطة محافظة البصرة، تمكنت من القاء القبض على الجاني الذي اطلق النار على رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم".

وأضافت، أن "ذلك جاء بالتعاون مع مركز شرطة القبلة وابطال شؤون الداخلية وبعد (15) دقيقة من أرتكاب الجريمة".

وكان مصدر امني في محافظة البصرة كشف، الاحد 4 اب 2019، تفاصيل الهجوم الذي شهدته المحافظة، مبينا أن تاجر مخدرات اطلق النار وقتل واصاب 3 من الشرطة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تاجر مخدرات تم تشخيصه من قبل عناصر في شرطة النجدة اثناء الواجب في معارض البصرة للسيارات وسط المحافظة وبالصدفة مرت قوة لمكافحة المخدرات قادمة من قضاء ابي الخصيب صوب مركز المدينة".

وأضاف، أن "قوة مكافحة المخدرات القت القبض على التاجر وتم تسليمه لعناصر عجلة النجدة"، مبينا أن "شرطة النجدة وضعوا التاجر الملقى القبض عليه في المقعد الخلفي لعجلة النجدة دون ان يقيدوه الأمر الذي مكنه من استخدام سلاح كلاشنكوف كان داخل سيارة النجدة".

وأشار الى أن "التاجر قتل اثنين من عناصر النجدة، فضلا عن اصابته لأحد افراد قوة مكافحة المخدرات ومن بعدها فر الى جهة مجهولة وهو يحمل سلاح كلانشكوف قبل ان يتم القبض عليه.

صورة تاجر المخدرات

بغداد اليوم - نينوى

امر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاثنين 5 اب 2019، بانسحاب جميع عناصر اللواء 30 من كافة نقاط التفتيش في سهل نينوى.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، ان "عبد المهدي امر بانسحاب جميع عناصر اللوا

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني، الاثنين، عن هوية الشرطي الذي قتل برصاص احد تجار المخدرات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الشرطي الذي قتل هو حسين عبد الامير الفاضلي"، مبينا انه "من سكنة اهالي مدينة حي ا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان جنديا اصيب بنيران قناص في نقطة امنية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديا اصيب بجروح بنيران قناص تابع لداعش، استهدفت نقطة مرابطة امنية في اطراف&n

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