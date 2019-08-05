2019/08/05 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه وزيري خارجيتي مصر والاردن، الاحد، ان البرلمان يعمل الى جانب السلطة التنفيذية لبناء أفضل العلاقات مع المحيط العربي، مشيرا الى ان العمل النيابي المشترك مع البرلمانات العربية يعزز هذا التوجه.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز بنسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: في البرلمان نعمل لبناء أفضل العلاقات مع محيطنا العربي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: في البرلمان نعمل لبناء أفضل العلاقات مع محيطنا العربي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: في البرلمان نعمل لبناء أفضل العلاقات مع محيطنا العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).