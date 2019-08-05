2019/08/05 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين نشتري هاتفا جديدا، فإننا نهمل الجهاز القديم في الغالب أو نقوم ببيعه بثمن رخيص، دون أن ندري أنه بوسعنا أن نستفيد منه بعدة طرق، كأن نجعله بمثابة كاميرا مراقبة داخل البيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزة جديدة تحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزة جديدة تحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).