نادي النجف يضم لاعبا من الديوانية تحضيرا للموسم الجديد

2019/08/05 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي النجف الرياضي، عن تعاقده مع لاعب من فريق الديوانية لتمثيله في منافسات الموسم الكروي المقبل.

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