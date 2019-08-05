2019/08/05 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



عبد المهدي يصل الى ديالى للإشراف على عمليات "إرادة النصر 3"

الاثنين

05

أب

2019 :

08:41 am

26

بالصور..



عبد المهدي يصل الى ديالى للإشراف على عمليات "إرادة النصر

3"

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عبد المهدي يصل الى ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر 3) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عبد المهدي يصل الى ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).