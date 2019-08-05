2019/08/05 | 08:50

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القوات المشتركة تنطلق بعمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى

انطلقت القوات المشتركة فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر

الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية

في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وانهاء

تهديده.

بيان للحشد الشعبي أوضح ان قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة

بسلاح الجو العراقي انطلقت بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى

شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى ومداهمة وتفتيش

وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش

والقضاء على فلوله ، واضاف ان قوة من الحشد الشعبي عثرت على نفق

لداعش في قرية رأس السهل غرب القيارة جنوب الموصل.

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