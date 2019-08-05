عبد المهدي والغانمي والمهندس يصلون الى ديالى

2019/08/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وزيرا الداخلية والدفاع، الاثنين، الى محافظة ديالى.

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