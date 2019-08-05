الجيش والحشد ينطلقان بعمليات إرادة النصر الثالثة

2019/08/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية

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