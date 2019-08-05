2019/08/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن عدد الضحايا في حادث انفجار 4 سيارات في محيط معهد الأورام بالمنيل.وقالت هالة زايد في مؤتمر صحفي من معهد ناصر حضرته “سبوتنيك”، إن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 17 شخصاً وإصابة 32 آخرين في حادث معهد الأورام النعيم نيوز.

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