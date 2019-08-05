الحشد والجيش ينطلقان بعمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى ونينوى

2019/08/05 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وانهاء تهديده.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة

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