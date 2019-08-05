2019/08/05 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و وزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي وصلوا الى محافظة ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي ورئيس اركان الجيش والمهندس يصلون الى ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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