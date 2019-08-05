اللواء 33 بالحشد يعثر على نفق لداعش جنوب الموصل

2019/08/05 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي، الاثنين، على نفق لداعش جنوب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي المشاركة ضمن عمليات ارادة النصر الثالثة عثرت، صباح اليوم، على نفق لداعش في قرية رأس السهل غرب القيارة جنوب الموصل.و انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم

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