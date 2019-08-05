2019/08/05 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس كتبت نينوى أبشع قصة هذا الشهر بعدما تخلت زوجة موصلية عن كل معاني الرحمة لتقتل رضيعا بعمر سنة واحدة بطريقة شوفينية مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة “القضاء”.ففي حي الرافدين أو ما يسمى بحي “التنك”، القي القبض على متهمة بقتل طفل ودونت محكمة تحقيق الموصل اعترافها الكامل، ويجري استكمال الإجراءات التحقيقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مروعة: زوجة تقتل رضيعاً بضربه بالجدار وتكسيره بالعصا! وكالة خطوة برس.

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