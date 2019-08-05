2019/08/05 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية امس الاحد، توحيد رواتب الموظفين لاختلاف طبيعة عمل وخطورة بعض الوزارات والدوائر.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية”واع” واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الهدف من إعادة النظر في رواتب الموظفين هو لرفع الظلم عن الكثير منهم وانصافهم، وتقريب التفاوت بين الاعلى والادنى”.واضاف ان “التقريب لا يعني تقليل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية البرلمان:لا توحيد لرواتب الموظفين وسيتم زيادة الدرجات الدنيا ولا مساس بالعليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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