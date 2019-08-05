زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب ايران

2019/08/05 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منتصف الليلة الماضية محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب ايران.

وحددت مؤسسة الجيزفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز وقوع الزلزال في منطقة كجساران وجرام على مسافة 180 كلم غرب مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلولية وبوير احمد، وعلى خط طول 50.79 وخط عرض 30.59 وعلى عمق 10 كلم تحت الارض.واثار وقوع الزلزال حالة من الهلع والذعر لدى الاهالي الذين هرعوا الى الشوارع والساحات العامة نتيجة حالة الذعر والهلع.وادى الزلزال الى اصابة 5 اشخاص ووقوع اضرار في عدد من الوحدات السكنية في قرى المنطقة.انتهى

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