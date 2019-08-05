عاجل ... بالصور ... مراسل

2019/08/05 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نصب المتظاهرين الرافضين لاخراج الحشد الشعبي من سنجار، الخيم والبدء باعتصام مفتوح.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان "المتظاهرين نصبوا الخيم والبدء بالاعتصام

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