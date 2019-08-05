بالصور ... موفد

2019/08/05 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، فجر اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق

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