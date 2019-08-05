2019/08/05 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، وهو ما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم..وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان، الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأميركي نحو واحد بالمئة.

وقال غولدمان ساكس في تقرير بحثي، ان "الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير الملائم والتوتر التجاري".

وقال ترامب، إنه "سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية وذكر أنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

ويوسع إعلان ترامب نطاق الرسوم الأميركية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.

وتعهدت الصين، بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا.

وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط بعد تهديدات ترامب للصين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار النفط بعد تهديدات ترامب للصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).