جامعة الزهراء” ع” للعلوم الدينية فرع النجف تزور معهد المرأة المسلمة في كربلاء المقدسة

2019/08/05 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من جامعة الزهراء (ع) في النجف الأشرف ، معهد الأسرة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة في كربلاء المقدسة.حيث صرحت إدارة الفرع ” زار وفد من جامعة الزهراء ع في النجف الأشرف ، معهد الاسرة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة في كربلاء المقدسة, حيث ترأس الوفد مديرة الجامعة الاستاذة ام منتظر الكاظمي مع …

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