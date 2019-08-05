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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب ايران


زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غرب ايران
2019/08/05 | 09:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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