سيميوني: ريال مدريد لا يملك فلسفة خاصة مثل برشلونة وأتلتيكو

2019/08/05 | 09:06

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أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد افتقار ريال مدريد إلى فلسفة لعب خاصة به تميزه عن باقي ا...

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