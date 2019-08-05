2019/08/05 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، امس الاحد، بإلغاء اجازات الأسحلة وإجازات محال بيعها”.واصفاً تلك الإجازات “بانها أعطيت لتجار ومهن غير مسيطر عليها”.وقال اللامي في تغريدة له على تويتر وتابعته وكالة صدى “أطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري بالإلغاء الفوري لإجازات الأسلحة وهي بالملايين أعطيت لتجار وقتلة وهي غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يطالب بإلغاء إجازات الأسلحة ومحال بيعها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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