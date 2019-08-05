معاريف: تل ابيب فتحت مساراً دبلوماسياً مع بغداد مؤخراً.. هناك تقارب بين شعبي العراق واسرائيل

2019/08/05 | 09:14

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان تل ابيب فتحت مؤخراً مساراً دبلوماسياً مع بغداد بعثت...





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