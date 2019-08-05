عبد المهدي يطلق من ديالى المرحلة الثالثة من “إرادة النصر”

2019/08/05 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الأخير أشرف من محافظة ديالى على إطلاق المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر للقضاء على أوكار تنظيم داعش الإرهابي.وقال بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي وصل الى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا للاشراف على

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