عبدالمهدي يصل الى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا للاشراف على اطلاق المرحلة الثالثة من عملية ارادة النصر

2019/08/05 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى مقر قيادة عمليات ديالى.

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