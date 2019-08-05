2019/08/05 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، أن العراق سينهار بسبب سياسة البنك المركزي.وقال الزرفي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” ، إن “البرنامج الحكومي أكبر من قدرة عبد المهدي على تنفيذه”، مبيناً أن “رئيس الوزراء “جاء بوزراء لكابينته من اصدقائه”.وتابع “أننا نحتاج لعملية جراحية لانقاذ العملية السياسية”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يحذر من انهيار العراق: برنامج عبد المهدي أكبر من قدرته المركز الخبري الوطني.

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