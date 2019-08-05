2019/08/05 | 09:21

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مفاجأة ..العنصرية تدفع زينيت الروسي للتفكير ببيع الوافد الجديد من برشلونة !

الاثنين

05

أب

2019 :

09:07 am

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تلقى البرازيلي مالكوم، المنتقل لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي،

استقبالًا سيئًا من قبل جماهير فريقه أثناء مشاركته كبديل خلال لقاء

كراسنودار، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إطار الجولة الرابعة من

الدوري الروسي.ولعب الجناح البرازيلي أول دقائقه مع فريقه زينت بعدما انتقل لصفوفه

قادمًا من برشلونة مقابل 40 مليون يورو و5 ملايين متغيرات، لكن

الجماهير لم يعجبها تعاقد فريقها مع لاعب صاحب بشرة سوداء ورفعت لافتة

مكتوبًا عليها: ”شكرًا لإدارة الفريق على وفائها للتقاليد“.وحسب المجموعة التي رفعت اللافتة فالتقاليد في الفريق تقتضي عدم

التعاقد مع لاعبين ذوي بشرة سوداء ويصرون على كونهم ليسوا

عنصريين.وذكرت تقارير إعلامية روسية أن إدارة زينت سان بطرسبرغ تفكر في بيع

النجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم تحسن

علاقته بجماهير الفريق وتراجع معارضتها لوجوده.

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