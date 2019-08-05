سامسونغ تتحدى آبل بحاسب لوحي جديد

2019/08/05 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “سامسونغ” عن نيتها إطلاق حاسب Galaxy Tab S6 الجديد بمواصفات تجعل منه المنافس الأهم لحواسب “آبل” اللوحية.وسيطرح Galaxy Tab S6 بنسختين، واحدة مزودة بذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة تخزين عشوائي 6 غيغابايت، ثمنها 649 دولارا، وأخرى أكثر تطورا بذاكرة تخزين 256 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، سعرها 729 دولارا.وستزود تلك

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